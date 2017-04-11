Жінка у Кропивницькому погрожувала зброєю групі молоді

Згідно з інформацією, 10 квітня патрульні отримали повідомлення від заявниці про те, що навпроти її будинку невідомі влаштували фотосесію.

“Приїхавши на місце події, на пров.Пушкіна, охоронці порядку побачили 51-річну жінка, яка чіплялася до групи молоді та висловлювалась в їх бік нецензурною лайкою. Заявниця мала явні ознаки алкогольного сп’яніння. На зауваження та вимоги заспокоїтися не реагувала. Вимагала, щоб всі забиралися геть, а також попередила патрульних, що вона “своя”.

Пізніше з’ясувалося, що жінка в минулому працювала у правоохоронних органах.

Громадяни повідомили патрульним, що жінка погрожувала їм предметом, схожим на пістолет. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили у неї пістолет травматичної дії. Несподівано жінка почала чинити опір патрульним та намагалась втекти. У результаті конфлікту жінка схопилась за зброю та почала водити нею по капоту службового автомобіля. Після цього її було одразу затримано",- повідомили у поліції.

За образливе чіпляння до громадян, а також за невиконання законних вимог працівників поліції на жінку складено адміністративні матеріали за ст.173 (Дрібне хуліганство) КУпАП та с.185 (Злісна непокора працівника поліції) КУпАП.

На місце події викликано слідчо-оперативну групу для реєстрації пошкодження службового автомобіля та вилучення зброї. Громадянку доправили до міського відділу поліції. Справою займаються слідчі.

Нагадаємо, 10 квітня перестрілка сталась у Кропивницькому.