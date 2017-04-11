Женщина в Кропивницком угрожала оружием группе молодежи

Согласно информации, 10 апреля патрульные получили сообщение от заявителя о том, что напротив ее дома неизвестные устроили фотосессию.

“Приехав на место происшествия, на переулок Пушкина, стражи порядка увидели 51-летнюю женщина, которая цеплялась к группе молодежи и высказывалась в их сторону нецензурной бранью. Заявительница имела явные признаки алкогольного опьянения. На замечания и требования успокоиться не реагировала. Требовала, чтобы все убирались, а также предупредила патрульных, что она „своя“.

Позже выяснилось, что женщина в прошлом работала в правоохранительных органах.

Граждане сообщили патрульным, что женщина угрожала им предметом, похожим на пистолет. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у нее пистолет травматического действия. Неожиданно женщина начала сопротивляться патрульным и пыталась убежать. В результате конфликта женщина схватилась за оружие и начала водить им по капоту служебного автомобиля. После этого она была сразу задержана ”, - сообщили в полиции.

За оскорбительное приставание к гражданам, а также за невыполнение законных требований сотрудников полиции на женщину составлены административные материалы по ст.173 (мелкое хулиганство) КУпАП и с.185 (Злостное неповиновение работника полиции) КУпАП.

На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа для регистрации повреждения служебного автомобиля и изъятия оружия. Гражданку доставили в городской отдел полиции. Делом занимаются следователи.

Напомним, 10 апреля перестрелка произошла в Кропивницкому .