Жінка підрізала свого хлопця через лайки іншим дівчатам
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. В Одесі жінка завдала своєму співмешканцю-іноземцю ножові поранення через те, що він лайкав у соцмережах фото інших дівчат. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
Так, до Портофранківського відділення поліції від медичних працівників надійшло повідомлення про госпіталізацію 33-річного громадянина однієї з країн Близького Сходу з проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини.
"Виїхавши в лікарню, правоохоронці опитали 31-річну співмешканку постраждалого. Жінка розповіла, що біля будинку на них напали невідомі. Утім у ході першочергових слідчих дій за місцем їхнього спільного проживання поліцейські виявили речові докази, які спростовували свідчення одеситки. Скривавлені піжами та кухонний ніж вказували на те, що злочин був скоєний у квартирі, а не на вулиці. Під тиском неспростовних доказів жінка зізналася, що схопилася за ніж, приревнувавши чоловіка до дівчат, фото яких він "лайкав" в одній із соціальних мереж", - прокоментували в поліції.
Жінці повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
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