Жінка підрізала свого хлопця через лайки іншим дівчатам

КИЇВ. 28 січня. УНН. В Одесі жінка завдала своєму співмешканцю-іноземцю ножові поранення через те, що він лайкав у соцмережах фото інших дівчат. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.