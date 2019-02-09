Жінка підливала снодійне в алкоголь і обкрадала знайомих з інтернету

За даними поліції, протягом тижня у Шевченківському районі столиці від дій жінки постраждало двоє чоловіків. "Спритниця через сайт знайомств домовлялася з іноземцями про зустріч. Як правило, побачення з чоловіками відбувалися у квартирах, де вони жили. У якийсь момент вона підливала їм у алкогольні напої снодійне, а коли вони засинали, обкрадала їх", - вказали правоохоронці.

"Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, ми встановили місцезнаходження спритниці та затримали її у порядку статті 208 КПК України. На цей час вже доведена її причетність до двох епізодів, але у нас є всі підстави вважати, що ця цифра набагато більша. На даний час із затриманою спілкуються слідчі", - зазначив оперуповноважений Шевченківського управління поліції Максим Чечоткін.

Також оперативники встановили, що у підозрюваної є знайомий, який під час скоєння злочинів виконував роль водія та у подальшому займався збутом викраденого майна.

За місцем мешкання підозрюваної поліцейські провели невідкладний обшук, під час якого виявили пігулки, а також ємкість із невідомою речовиною. Вилучене направили на проведення експертизи.

Досудове розслідування розпочате за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Затриманій повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, у Києві чоловік вбив двох жінок та викинувся з вікна.