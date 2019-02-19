Жінка отримала 2 роки в'язниці за брехню про зґвалтування

"Так, на початку лютого 2018 року жінка зателефонувала співмешканцю, з яким перебувала у сварці, та повідомила, що під час ранкової пробіжки двоє невідомих чоловіків, погрожуючи ножем, згвалтували її. Після почутого зателефонував на гарячу лінію "102". Працівникам поліції, які прибули на виклик, дівчина переконливо розказала обставини нападу ґвалтівників та навіть показала місце злочину. В подальшому під час допиту у слідчого в якості потерпілої, дівчина продовжувала наполягати на своїх показах. При цьому, вона була повідомлена про кримінальну відповідальність за неправдиве повідомлення про злочин та надання неправдивих показань", - розповіли у прокуратурі.

Правоохоронці додали, що того ж дня, поліцейські провели ряд слідчих дій та направили потерпілу на проходження необхідних експертиз. Проте їх результати засвідчили, що дівчина дає неправдиві покази, а її повідомлення про злочин є хибним.



"Як з’ясувалося, у такий спосіб дівчина намагалася налагодити відносини зі своїм колишнім коханим. Солом’янський районний суд м. Києва за неправдиве повідомлення про злочин та надання неправдивих показань призначив правопорушниці покарання у вигляді 2 років та 2 місяців позбавлення волі з іспитовим строком в 1 рік", - додали у прес-службі.



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