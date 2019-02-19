Женщина получила 2 года тюрьмы за ложь об изнасиловании

"Так, в начале февраля 2018 женщина позвонила сожителю, с которым находилась в ссоре, и сообщила, что во время утренней пробежки двое неизвестных мужчин, угрожая ножом, изнасиловали ее. После услышанного позвонил на горячую линию "102". Работникам полиции, которые прибыли на вызов девушка убедительно рассказала обстоятельства нападения насильников и даже показала место преступления. В дальнейшем во время допроса у следователя в качестве потерпевшей, девушка продолжала настаивать на своих показах. При этом, она была уведомлена об уголовной ответственность за ложное сообщение о преступлении и дачу ложных показаний", - рассказали в прокуратуре.

Правоохранители добавили, что в тот же день, полицейские провели ряд следственных действий и направили пострадавшую на прохождение необходимых экспертиз. Однако их результаты показали, что девушка дает ложные показания, а ее сообщение о преступлении является ложным.



"Как выяснилось, таким образом девушка пыталась наладить отношения со своим бывшим возлюбленным. Соломенский районный суд г. Киева за ложное сообщение о преступлении и дачу ложных показаний назначил правонарушительнице наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы с испытательным сроком в 1 год ", - добавили в пресс-службе.



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