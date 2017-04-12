Жінка на Сумщині замовила вбивство власного чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. 30–річна мешканка Конотопа шукала найманого вбивцю, який б за 2 тис. грн позбавив життя батька її двох дітей. Правоохоронцям вдалося запобігти злочину. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу управління МВС у Сумській області.
"До правоохоронців надійшла інформація про те, що 30–річна мешканка Конотопа підшукує кілера для вбивства свого чоловіка. Як винагороду тому, хто лишить його життя жінка пропонувала 2 тис. грн. Невідомо до яких наслідків рано чи пізно привів би її злочинний задум, як би в ситуацію вчасно не втрутились працівники поліції", - йдеться у повідомленні.
Враховуючи серйозність отриманого повідомлення за даним фактом було відкрите кримінальне провадження за п.11 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України "Вбивство на замовлення", в рамках якого працівники поліції та прокуратури розпочали низку слідчих (розшукових) дій.
З’ясували, що дана жінка проживає зі співмешканцем та двома малолітніми дітьми , одному з яких 3, іншому 7 років. Аби впевнитись в серйозності її намірів поліцейські знайшли чоловіка, які погодився зіграти роль кілера і зустрітися із жінкою. Під час зустрічі, остання повідомила, що готова сплатити певну суму коштів за вбивство свого чоловіка, який є біологічним батьком її дітей.
Половину обіцяної суми та його фото віддала відразу. Остачу пообіцяла віддати після виконаної "роботи".
Працівники кримінальної поліції та слідства поспілкувались і із так званою "жертвою". Чоловік був шокований від почутого, але погодився "підіграти" поліцейським.
Затримали замовницю під час передачі останньої частини грошей умовному кілеру. Згідно з чинним законодавством за скоєне їй загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Як повідомляв УНН 12 квітня, затримано підозрюваного у справі про вбивство журналіста Василя Сергієнка.