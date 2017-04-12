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Женщина в Сумской заказала убийство собственного мужа

Женщина в Сумской заказала убийство собственного мужа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. 30-летняя жительница Конотопа искала наемного убийцу, который бы за 2 тыс. грн лишил жизни отца ее двоих детей. Правоохранителям удалось предотвратить преступление. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу управления МВД в Сумской области.

"К правоохранителям поступила информация о том, что 30-летняя жительница Конотопа подыскивает киллера для убийства своего мужа. В награду тому, кто лишит его жизни женщина предлагала 2 тыс. грн. Неизвестно к каким последствиям рано или поздно привел бы ее преступный замысел, если бы в ситуацию вовремя не вмешались работники полиции", - говорится в сообщении.

Учитывая серьезность полученного сообщения по данному факту было открыто уголовное производство по п.11 ч.2 ст.115 "Убийство по заказу", в рамках которого работники полиции и прокуратуры начали ряд следственных (розыскных) действий.

Выяснили, что данная женщина проживает с сожителем и двумя малолетними детьми, одному из которых 3, а другому 7 лет. Чтобы убедиться в серьезности ее намерений полицейские нашли человека, которые согласился сыграть роль киллера и встретиться с женщиной. Во время встречи, последняя сообщила, что готова уплатить определенную сумму средств за убийство своего мужа, который является биологическим отцом ее детей.

Половину обещанной суммы и его фото отдала сразу. Остаток пообещала отдать после проделанной"работы".

 

Работники криминальной полиции и следствия пообщались и с так называемой "жертвой". Мужчина был в шоке от услышанного, но согласился "подыграть" полицейским.

Задержали заказчица при передаче последней части денег условном киллеру. Согласно действующему законодательству за совершенное ей грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщал УНН 12 апреля, задержан подозреваемый по делу об убийстве журналиста Василия Сергиенко.

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