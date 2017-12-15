Жінка на Харківщині намагалась підкупити прокурора

Жінка намагалася передати начальнику відділу Первомайської місцевої прокуратури хабар у розмірі 5 тис. грн та 400 дол.

“За таку суму затримана просила посприяти у вирішенні у суді питання її родича, який вчинив повторний злочин проти власності, будучи раніше звільнений з місць позбавлення волі умовно-достроково. Зокрема, вона просила посприяти, щоб суд виніс вирок, не пов’язаний з реальним позбавленням волі”, — повідомляє заступник керівника місцевої прокуратури Микита Дальока.

Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка та надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище).

Наразі фігуранта справи затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, передає прес-служба прокуратури Харківської області.