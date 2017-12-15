Жінка на Харківщині намагалась підкупити прокурора
Київ • УНН
ХАРКІВ. 15 грудня. УНН. Первомайська місцева прокуратура спільно з поліцією викрила на гарячому мешканку Зачепилівського району Харківської області під час спроби за гроші “залагодити” через представника прокуратури кримінальну справу свого родича. Про це повідомляє УНН посилаючись на прокуратуру Харківської області.
Жінка намагалася передати начальнику відділу Первомайської місцевої прокуратури хабар у розмірі 5 тис. грн та 400 дол.
“За таку суму затримана просила посприяти у вирішенні у суді питання її родича, який вчинив повторний злочин проти власності, будучи раніше звільнений з місць позбавлення волі умовно-достроково. Зокрема, вона просила посприяти, щоб суд виніс вирок, не пов’язаний з реальним позбавленням волі”, — повідомляє заступник керівника місцевої прокуратури Микита Дальока.
Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка та надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище).
Наразі фігуранта справи затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, передає прес-служба прокуратури Харківської області.