Женщина в Харьковской области пыталась подкупить прокурора

Женщина пыталась передать начальнику отдела Первомайской местной прокуратуры взятку в размере 5 тыс. грн и 400 долл.

"За такую ​​сумму задержанная просила посодействовать в решении в суде вопроса ее родственника, который совершил повторное преступление против собственности, будучи ранее освобожден из мест лишения свободы условно-досрочно. В частности, она просила посодействовать, чтобы суд вынес приговор, не связанный с реальным лишением свободы", - сообщает заместитель руководителя местной прокуратуры Никита Дальока.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение).

Сейчас фигуранта дела задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, передает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.