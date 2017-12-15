Женщина в Харьковской области пыталась подкупить прокурора
Киев • УНН
ХАРЬКОВ. 15 декабря. УНН. Первомайская местная прокуратура совместно с полицией разоблачила с поличным жительницу Зачепиловского района Харьковской области при попытке за деньги "уладить" через представителя прокуратуры уголовное дело своего родственника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.
Женщина пыталась передать начальнику отдела Первомайской местной прокуратуры взятку в размере 5 тыс. грн и 400 долл.
"За такую сумму задержанная просила посодействовать в решении в суде вопроса ее родственника, который совершил повторное преступление против собственности, будучи ранее освобожден из мест лишения свободы условно-досрочно. В частности, она просила посодействовать, чтобы суд вынес приговор, не связанный с реальным лишением свободы", - сообщает заместитель руководителя местной прокуратуры Никита Дальока.
Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение).
Сейчас фигуранта дела задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, передает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.