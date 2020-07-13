Жінка до смерті побила колишню свекруху на Кіровоградщині

Жінка (1975 року народження) прийшла до матері свого колишнього чоловіка (пенсіонерці 1928 року народження). Між жінками виник конфлікт під час якого колишня невістка схопила палицю та почала бити літню жінку. Потерпілу госпіталізували з численними переломами та саднами, але за кілька годин від отриманих травм вона померла.

Наразі підозрювану у побитті затримано. Проводиться розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Як повідомляв УНН, у Вінниці сестри-пенсіонерки дали відсіч грабіжнику, який пробрався до їхнього помешкання посеред ночі.