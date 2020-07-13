Женщина до смерти избила бывшую свекровь в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В селе Павлыш Онуфриевского района Кировоградской области женщина до смерти избила бывшую свекрови. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Женщина (1975 года рождения) пришла к матери своего бывшего мужа (пенсионерке 1928 года рождения). Между женщинами возник конфликт во время которого бывшая невестка схватила палку и начала бить пожилую женщину. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными переломами и ссадинами, но через несколько часов от полученных травм она скончалась.
Сейчас подозреваемая в избиении задержана. Проводится расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Как сообщал УНН, в Виннице сестры-пенсионерки дали отпор грабителю, который проник в их жилище посреди ночи.