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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 18901 просмотра

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4 марта, 15:53 • 116011 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120143 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 09:55 • 102919 просмотра

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Женщина до смерти избила бывшую свекровь в Кировоградской области

Женщина до смерти избила бывшую свекровь в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 34707 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. В селе Павлыш Онуфриевского района Кировоградской области женщина до смерти избила бывшую свекрови. Об этом УНН сообщили правоохранители.

Женщина (1975 года рождения) пришла к матери своего бывшего мужа (пенсионерке 1928 года рождения). Между женщинами возник конфликт во время которого бывшая невестка схватила палку и начала бить пожилую женщину. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными переломами и ссадинами, но через несколько часов от полученных травм она скончалась.

Сейчас подозреваемая в избиении задержана. Проводится расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Как сообщал УНН, в Виннице сестры-пенсионерки дали отпор грабителю, который проник в их жилище посреди ночи.

Украинские Национальные Новости

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