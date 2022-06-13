Жертвами вторгнення рф в Україну стали 288 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. 288 дітей загинули внаслідок збройної агресії рф в Україні, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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"Станом на ранок 13 червня 2022 року більше ніж 815 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 288 дітей загинуло та понад 527 поранено", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 218, Харківській - 166, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Так, 12 червня внаслідок артилерійського обстрілу міста Лисичанськ Луганської області військовими рф загинув 6-річний хлопчик.
11 червня через обстріл міста Чортків Тернопільської області отримала поранення 12-річна дівчинка.
У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що 20 березня внаслідок обстрілу міста Маріуполь Донецької області зазнав травмувань 8-річний хлопчик.
Також стало відомо про поранення внаслідок обстрілів ще 17 дітей на Харківщині. Зокрема, 20 травня - обстріл села Великі Хутори Куп’янського району Харківської області, поранено 13-річну дівчинку. 14 травня - обстріл села Леб’яже Чугуївського району Харківської області, поранено двох дітей 7 та 15 років. Обстріл села Червона Поляна Ізюмського району Харківської області, з пораненнями доставлено в лікувальний заклад 11-річного хлопчика.
Доповнення
Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як повідомляється, пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.