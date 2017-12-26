Жертвами авіаудару коаліції в Ємені стали 15 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. В єменському місті Таїз літаки коаліції під проводом Саудівської Аравії завдали авіаудару, внаслідок якого загинули 15 людей. Ще близько 60 осіб отримали поранення, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Унаслідок бомбардування літаками коаліції арабських держав під проводом Саудівської Аравії у вівторок, 26 грудня, в розташованій на південному заході Ємену провінції Таїз загинули 15 людей, ще 59 осіб були поранені”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що, як повідомив представник міністерства охорони здоров’я міжнародно визнаного уряду країни, авіаудар був завданий по популярному ринку в місті Таїз.
Жертвами, як повідомляє видання, стали цивільні та повстанці-хусити. Серед загиблих — жінки і діти.
Як повідомляв УНН, у результаті авіаударів аравійської коаліції у Ємені загинули щонайменше 50 хуситів.