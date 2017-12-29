Жертвами нападу на церкву в Єгипті стали 10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У результаті нападу на церкву на південь від Каїра в Єгипті стали 10 осіб. Про це з посиланням на дані медиків повідомляє AFP, передає УНН.
"Кылькысть загиблих у результаті нападу на церкву в Єгипті зросла до 10", - йдеться в повідомленні.
Єгипетські сили безпеки застрелили одного з нападників, який відкрив вогонь у церкві на південь від Каїра, цитує Ahram Online офіційного представника МВС країни. Повідомляється, що нападників було двоє. За даними джерела, інший втік і його шукають.
Напад стався, коли єгипетські християни - копти - готувалися до святкування Нового року.