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Жертв війни серед дітей стало більше: в Українську загинув 4-річний хлопчик

Київ • УНН

 • 297075 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Внаслідок збройної агресії рф в Україні загинули 486 дітей, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Жертв війни серед дітей стало більше: в Українську загинув 4-річний хлопчик

Цитата

"7 червня внаслідок артилерійського обстрілу міста Українськ Донецької області загинув 4-річний хлопчик та постраждало чотири дитини віком від 3 до 13 років", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Станом на ранок 8 червня 2023 року більше ніж 1495 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 486 дітей загинули та понад 1009 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 464, Харківській - 283, Київській - 128, Херсонській - 105, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 80, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Доповнення

В Україні запустили платформу "Діти війни", на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни рф проти України.

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