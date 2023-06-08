Жертв війни серед дітей стало більше: в Українську загинув 4-річний хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Внаслідок збройної агресії рф в Україні загинули 486 дітей, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Цитата
"7 червня внаслідок артилерійського обстрілу міста Українськ Донецької області загинув 4-річний хлопчик та постраждало чотири дитини віком від 3 до 13 років", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Станом на ранок 8 червня 2023 року більше ніж 1495 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 486 дітей загинули та понад 1009 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 464, Харківській - 283, Київській - 128, Херсонській - 105, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 80, Чернігівській - 71, Луганській - 67.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Доповнення
В Україні запустили платформу "Діти війни", на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни рф проти України.