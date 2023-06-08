Жертв войны среди детей стало больше: в Украинске погиб 4-летний мальчик

Цитата

"7 июня в результате артиллерийского обстрела города Украинск Донецкой области погиб 4-летний мальчик и пострадали четыре ребенка в возрасте от 3 до 13 лет", - говорится в сообщении.

Детали

По состоянию на утро 8 июня 2023 года более 1495 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По официальной информации ювенальных прокуроров, 486 детей погибли и более 1009 получили ранения различной степени тяжести.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 464, Харьковской - 283, Киевской - 128, Херсонской - 105, Запорожской - 91, Николаевской - 89, Днепропетровской - 80, Черниговской - 71, Луганской - 67.

Эти цифры не окончательные. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Дополнение

В Украине запустили платформу "Дети войны", на которую можно сообщить и найти всю информацию о детях, пострадавших в результате войны рф против Украины.