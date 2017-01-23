Жеребкування фінальної стадії ЧС-2018 з футболу відбудеться в Кремлі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. ФІФА погодилася з пропозицією Росії провести фінальне жеребкування чемпіонату світу з футболу в грудні 2017 року Кремлі. Про це повідомив віце-прем'єр РФ Віталій Мутко, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"1 грудня пройде фінальне жеребкування Чемпіонату світу з футболу, ми запропонували в якості місця проведення Кремль, все це влаштувало ФІФА, і зараз готуємо це фінальне жеребкування", - сказав В.Мутко.
Нагадаємо, ФІФА затвердила графік підготовки до ЧС-2018.
Як повідомляв УНН, ФІФА застосує санкції у разі підтвердження допінгу в російському футболі.