Жеребкування фінальної стадії ЧС-2018 з футболу відбудеться в Кремлі

"1 грудня пройде фінальне жеребкування Чемпіонату світу з футболу, ми запропонували в якості місця проведення Кремль, все це влаштувало ФІФА, і зараз готуємо це фінальне жеребкування", - сказав В.Мутко.

Нагадаємо, ФІФА затвердила графік підготовки до ЧС-2018.

Як повідомляв УНН, ФІФА застосує санкції у разі підтвердження допінгу в російському футболі.