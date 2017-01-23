Жеребьевка финальной стадии ЧМ-2018 по футболу пройдет в Кремле
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. ФИФА согласилась с предложением России провести финальную жеребьевку чемпионата мира по футболу в декабря 2017 года Кремле. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"1 декабря пройдет финальная жеребьевка Чемпионата мира по футболу, мы предложили в качестве места проведения Кремль, все это устроило ФИФА, и сейчас готовим эту финальную жеребьевку", - сказал В.Мутко.
Напомним, ФИФА утвердила график подготовки к ЧМ-2018.
Как сообщал УНН, ФИФА применит санкции в случае подтверждения допинга в российском футболе.