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Жеребьевка финальной стадии ЧМ-2018 по футболу пройдет в Кремле

Жеребьевка финальной стадии ЧМ-2018 по футболу пройдет в Кремле

Киев • УНН

 • 8098 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. ФИФА согласилась с предложением России провести финальную жеребьевку чемпионата мира по футболу в декабря 2017 года Кремле. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"1 декабря пройдет финальная жеребьевка Чемпионата мира по футболу, мы предложили в качестве места проведения Кремль, все это устроило ФИФА, и сейчас готовим эту финальную жеребьевку", - сказал В.Мутко.

Напомним, ФИФА утвердила график подготовки к ЧМ-2018.

Как сообщал УНН, ФИФА применит санкции в случае подтверждения допинга в российском футболе.

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