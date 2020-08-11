Жереб визначив пари другого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У швейцарському Ньйоні пройшла церемонія жеребкування пар другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів сезону 2020/21 років, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
У жеребкуванні взяли участь 26 команд серед яких 20 учасників Шляху чемпіонів та шість учасників Шляху представників ліг.
Пари Шляху чемпіонів:
"Флоріана"/"ЧФР“ — “Динамо” Загреб
“Янг Бойз” — "Клаксвік"/"Слован"
"Селтік"/"КР Рейк’явік" — "Ференцварош"/"Юргорден"
"Флора"/"Судува“ — “Маккабі” Тель-Авів/"Рига"
"Легія"/"Дріта"/"Лінфілд" — "Арарат-Вірменія"/"Омонія"
"Целє"/"Дандолк" — "Мольде"/"Куопіо"
"Будучность"/"Лудогорець“ — “Мідтьюлланд”
“Динамо” Брест/"Астана" — "Коннас-Кі"/"Сараєво"
"Карабах"/"Сілекс" — "Шериф"/"Тола“
“Динамо” Тбілісі/"Тирана" — "Црвєна Звєзда"/"Європа“.
Шлях представників ліг:
“Алкмаар” — “Вікторія”
“ПАОК” — “Бешикташ”
“Локомотива” — “Рапід”.
Примітно, що цього сезону всі пари другого відбіркового раунду гратимуть в форматі одноматчевих поєдинків і без глядачів.
Зауважимо, матчі даної стадії пройдуть 25 і 26 серпня. У разі необхідності, буде проводитися додатковий час і серія 11-метрових.
Крім того додамо, з 3-го кваліфікаційного раунду стартуватиме київське “Динамо”.