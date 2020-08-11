Жереб визначив пари другого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів

У жеребкуванні взяли участь 26 команд серед яких 20 учасників Шляху чемпіонів та шість учасників Шляху представників ліг.

Пари Шляху чемпіонів:

"Флоріана"/"ЧФР“ — “Динамо” Загреб

“Янг Бойз” — "Клаксвік"/"Слован"

"Селтік"/"КР Рейк’явік" — "Ференцварош"/"Юргорден"

"Флора"/"Судува“ — “Маккабі” Тель-Авів/"Рига"

"Легія"/"Дріта"/"Лінфілд" — "Арарат-Вірменія"/"Омонія"

"Целє"/"Дандолк" — "Мольде"/"Куопіо"

"Будучность"/"Лудогорець“ — “Мідтьюлланд”

“Динамо” Брест/"Астана" — "Коннас-Кі"/"Сараєво"

"Карабах"/"Сілекс" — "Шериф"/"Тола“

“Динамо” Тбілісі/"Тирана" — "Црвєна Звєзда"/"Європа“.

Шлях представників ліг:

“Алкмаар” — “Вікторія”

“ПАОК” — “Бешикташ”

“Локомотива” — “Рапід”.

Примітно, що цього сезону всі пари другого відбіркового раунду гратимуть в форматі одноматчевих поєдинків і без глядачів.

Зауважимо, матчі даної стадії пройдуть 25 і 26 серпня. У разі необхідності, буде проводитися додатковий час і серія 11-метрових.

Крім того додамо, з 3-го кваліфікаційного раунду стартуватиме київське “Динамо”.