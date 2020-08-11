Жребий определил пары второго квалификационного этапа Лиги чемпионов

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 95124 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103986 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129836 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109094 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129338 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101730 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102460 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104290 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102008 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Жребий определил пары второго квалификационного этапа Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. В швейцарском Ньоне прошла церемония жеребьевки пар второго отборочного раунда Лиги чемпионов сезона 2020/21 годов, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

В жеребьевке приняли участие 26 команд среди которых 20 участников Пути чемпионов и шесть участников Пути представителей лиг.

Пары Пути чемпионов:

“Флориана” / “ЧФР” — “Динамо” Загреб

“Янг Бойз” — “Клаксвик” / “Слован”

“Селтик” / “КР Рейкьявик” — “Ференцварош” / “Юргорден”

“Флора” / “Судува” — “Маккаби” Тель-Авив / “Рига”

“Легия” / “Дрита” / “Линфилд” — “Арарат-Армения” / “Омония”

“Целе” / “Дандолк” — “Мольде” / “Куопио”

“Будучность” / “Лудогорец” — “Мидтьюлланд”

“Динамо” Брест / “Астана” — “Коннас-Ки” / “Сараево”

“Карабах” / “Силекс” — “Шериф” / “Фола”

“Динамо” Тбилиси / “Тирана” — “Црвена Звезда” / “Европа”.

Путь представителей лиг:

“Алкмаар” — “Виктория”

“ПАОК” — “Бешикташ”

“Локомотива” — “Рапид”.

Примечательно, что в этом сезоне все пары второго отборочного раунда будут играть в формате одноматчевую поединков и без зрителей.

Заметим, матчи данной стадии пройдут 25 и 26 августа. В случае необходимости, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых.

Кроме того добавим, с 3-го квалификационного раунда стартует киевское “Динамо”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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