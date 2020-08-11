Жребий определил пары второго квалификационного этапа Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В швейцарском Ньоне прошла церемония жеребьевки пар второго отборочного раунда Лиги чемпионов сезона 2020/21 годов, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
В жеребьевке приняли участие 26 команд среди которых 20 участников Пути чемпионов и шесть участников Пути представителей лиг.
Пары Пути чемпионов:
“Флориана” / “ЧФР” — “Динамо” Загреб
“Янг Бойз” — “Клаксвик” / “Слован”
“Селтик” / “КР Рейкьявик” — “Ференцварош” / “Юргорден”
“Флора” / “Судува” — “Маккаби” Тель-Авив / “Рига”
“Легия” / “Дрита” / “Линфилд” — “Арарат-Армения” / “Омония”
“Целе” / “Дандолк” — “Мольде” / “Куопио”
“Будучность” / “Лудогорец” — “Мидтьюлланд”
“Динамо” Брест / “Астана” — “Коннас-Ки” / “Сараево”
“Карабах” / “Силекс” — “Шериф” / “Фола”
“Динамо” Тбилиси / “Тирана” — “Црвена Звезда” / “Европа”.
Путь представителей лиг:
“Алкмаар” — “Виктория”
“ПАОК” — “Бешикташ”
“Локомотива” — “Рапид”.
Примечательно, что в этом сезоне все пары второго отборочного раунда будут играть в формате одноматчевую поединков и без зрителей.
Заметим, матчи данной стадии пройдут 25 и 26 августа. В случае необходимости, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых.
Кроме того добавим, с 3-го квалификационного раунда стартует киевское “Динамо”.