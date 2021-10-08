Жереб визначив пари 1/16 фіналу Кубку України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. В офісі Федерації баскетболу України відбулось жеребкування 1/16 фіналу Кубку України-2021/2022 з баскетболу серед чоловіків, інформує УНН з посиланням на сайт ФБУ.
Деталі
Жеребкування пройшло для команд Суперліги, Вищої ліги та Першої ліги, які подали заявку на участь у Кубку України. При цьому команди, які не брали участі в Кубку України в минулому сезоні, почнуть свій виступ з кваліфікаційного раунду.
Результати наступні:
Пари 1/16 фіналу:
“Харківські Соколи-УніверБаскет” (Харків)/"НУФВСУ" (Київ) — “Хімік” (Южне)
“Прометей-2-ДДТУ” (Слобожанське) — “Дніпро-2-ДВУФК-СДЮСШОР№ 5” (Дніпро)
“Чернігів-ШВСМ” (Чернігів) — “Будівельник” (Київ)
“Рівне-ОШВСМ” (Рівне) — “Збірна Черкаської області—Черкаські Мавпи-2” (Черкаси)
“Хмельницький” (Хмельницький) — “Одеса” (Одеса)
“Тернопіль-2-ЗУНУ” (Тернопіль)/"Хмельницька Політехніка-Дідібао" (Хмельницький) — “Харківські Соколи” (Харків)
“Хімік-2” (Южне) — “Кривбас” (Кривий Ріг)
“Ужгород-УЖНУ-ЗОДЮСШ” (Ужгород) — “Дніпро” (Дніпро)
“Львів-КІВС-КРАМАР-ЛТД” (Львів) — “БІПА-Одеса-СДЮСШОР ім. Літвака” (Одеса)
“МБК-2-Ніко” (Миколаїв) — “Запоріжжя” (Запоріжжя)
“Політехнік” (Харків)/"КСЛІ-КИЇВ-БАСКЕТ-2″ (Київ) — “Маріуполь” (Маріуполь)
“Прикарпаття-Говерла-КФВ” (Івано-Франківськ) — “Миколаїв” (Миколаїв)
"Одеса-2 (Одеса)"/"Кривбас-2″ (Кривий Ріг) — “СумДу” (Суми)
“Черкаські Мавпи” (Черкаси) — “Київ-Баскет” (Київ)
“Львівська Політехніка” (Львів) — “Тернопіль” (Тернопіль)
“Старий Луцьк-Університет” (Луцьк) — “Прометей” (Слобожанське).
Доповнення
Базові дні для проведення матчів 1/16 фіналу Кубку України-2021/22 6-7 листопада.