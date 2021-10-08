Жереб визначив пари 1/16 фіналу Кубку України з баскетболу

Деталі

Жеребкування пройшло для команд Суперліги, Вищої ліги та Першої ліги, які подали заявку на участь у Кубку України. При цьому команди, які не брали участі в Кубку України в минулому сезоні, почнуть свій виступ з кваліфікаційного раунду.

Результати наступні:

Пари 1/16 фіналу:

“Харківські Соколи-УніверБаскет” (Харків)/"НУФВСУ" (Київ) — “Хімік” (Южне)

“Прометей-2-ДДТУ” (Слобожанське) — “Дніпро-2-ДВУФК-СДЮСШОР№ 5” (Дніпро)

“Чернігів-ШВСМ” (Чернігів) — “Будівельник” (Київ)

“Рівне-ОШВСМ” (Рівне) — “Збірна Черкаської області—Черкаські Мавпи-2” (Черкаси)

“Хмельницький” (Хмельницький) — “Одеса” (Одеса)

“Тернопіль-2-ЗУНУ” (Тернопіль)/"Хмельницька Політехніка-Дідібао" (Хмельницький) — “Харківські Соколи” (Харків)

“Хімік-2” (Южне) — “Кривбас” (Кривий Ріг)

“Ужгород-УЖНУ-ЗОДЮСШ” (Ужгород) — “Дніпро” (Дніпро)

“Львів-КІВС-КРАМАР-ЛТД” (Львів) — “БІПА-Одеса-СДЮСШОР ім. Літвака” (Одеса)

“МБК-2-Ніко” (Миколаїв) — “Запоріжжя” (Запоріжжя)

“Політехнік” (Харків)/"КСЛІ-КИЇВ-БАСКЕТ-2″ (Київ) — “Маріуполь” (Маріуполь)

“Прикарпаття-Говерла-КФВ” (Івано-Франківськ) — “Миколаїв” (Миколаїв)

"Одеса-2 (Одеса)"/"Кривбас-2″ (Кривий Ріг) — “СумДу” (Суми)

“Черкаські Мавпи” (Черкаси) — “Київ-Баскет” (Київ)

“Львівська Політехніка” (Львів) — “Тернопіль” (Тернопіль)

“Старий Луцьк-Університет” (Луцьк) — “Прометей” (Слобожанське).

Доповнення

Базові дні для проведення матчів 1/16 фіналу Кубку України-2021/22 6-7 листопада.