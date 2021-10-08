Жребий определил пары 1/16 финала Кубка Украины по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В офисе Федерации баскетбола Украины состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины-2021/2022 по баскетболу среди мужчин, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
Детали
Жеребьевка прошла для команд Суперлиги, Высшей лиги и Первой лиги, которые подали заявку на участие в Кубке Украины. При этом команды, которые не принимали участия в Кубке Украины в прошлом сезоне, начнут свое выступление с квалификационного раунда.
Результаты следующие:
Пары 1/16 финала:
"Харьковские Соколы-УниверБаскет" (Харьков) / "НУФВСУ" (Киев) - "Химик" (Южный)
"Прометей-2-ДГТУ" (Слобожанское) - "Днепр-2-ДВУФК-СДЮСШОР№ 5" (Днепр)
"Чернигов-ШВСМ" (Чернигов) - "Строитель" (Киев)
"Ровно-ОШВСМ" (Ровно) - "Сборная Черкасской области-Черкасские Обезьяны-2" (Черкассы)
"Хмельницкий" (Хмельницкий) - "Одесса" (Одесса)
"Тернополь-2-ЗУНУ" (Тернополь) / "Хмельницкая Политехника-Дидибао" (Хмельницкий) - "Харьковские Соколы" (Харьков)
"Химик-2" (Южный) - "Кривбасс" (Кривой Рог)
"Ужгород-УжНУ-ЗОДЮСШ" (Ужгород) - "Днепр" (Днепр)
"Львов-КИВС-КРАМАР-ЛТД" (Львов) - "БИПА-Одесса-СДЮСШОР им. Литвака "(Одесса)
"МБК-2-Нико" (Николаев) - "Запорожье" (Запорожье)
"Политехник" (Харьков) / "КСЛИ-КИЕВ-БАСКЕТ-2" (Киев) - "Мариуполь" (Мариуполь)
"Прикарпатье-Говерла-КФО" (Ивано-Франковск) - "Николаев" (Николаев)
"Одесса-2 (Одесса)" / "Кривбасс-2" (Кривой Рог) - "СумДу" (Сумы)
"Черкасские Обезьяны" (Черкассы) - "Киев-Баскет" (Киев)
"Львовская Политехника" (Львов) - "Тернополь" (Тернополь)
"Старый Луцк-Университет" (Луцк) - "Прометей" (Слобожанское).
Дополнение
Базовые дни для проведения матчей 1/16 финала Кубка Украины-2021/22 6-7 ноября.