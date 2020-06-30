Женевський автосалон скасував виставку і в 2021 році

"Більшість учасників виставки сказали, що, можливо, вони не братимуть участі в шоу 2021 року і вважали за краще б у 2022 році. Автомобільний сектор перебуває в складній фазі, і компаніям потрібно час, щоб оговтатися від наслідків пандемії. Крім того, не впевнені, що стан справ в галузі охорони здоров'я дозволить організувати захід з більш ніж 600 000 відвідувачів і 10 000 журналістів наступної весни. Ми відмовилися від ідеї організувати автосалон-2021", - йдеться в повідомленні організаторів.

Передбачалося, що шоу відбудеться з 4 по 14 березня 2021 року.

Запланований на весну цього року автосалон-2020 також не відбувся в зв'язку з пандемією.

Нагадаємо, у Києві чоловік пограбував автосалон.