Жебрівський: ООС не змінить життя людей на ненаближеній до бойових дій території
Київ • УНН
КРАМАТОРСЬК-КИЇВ. 2 травня. УНН. Проведення операції Об’єднаних сил не змінить життя людей, які проживають на території Донбасу, не наближеніій до лінії зіткнення. Про це під час брифінгу заявив голова Донецької ОДА Павло Жебрівський, передає кореспондент УНН.
“На території (Донбасу — ред.), яка не наближена до проведення бойових дії особливо в житті людей нічого не зміниться (через заміну АТО на ООС — ред.). Заспокою людей в цій частині. Мало того, як ми обговорювали, буде упорядковано блокпости, бо вони, мабуть, вже стали зайвими і лише заважають. В цьому напрямку буде спрощення і полегшення роботи і життєдіяльності”, — повідомив П.Жебрівський.
Як повідомляв УНН, 30 квітня, формат АТО змінився на операцію Об'єднаних сил.
Нагадаємо, командувач операції Об’єднаних сил Сергій Наєв анонсував зменшення перевірок на КПВВ.