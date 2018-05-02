Жебривский: ООС не изменит жизнь людей на неприближенной к боевым действиям территории

"На территории (Донбасса - ред.), не приближенной к проведению боевых действия особенно в жизни людей ничего не изменится (из-за замены АТО на ООС - ред.). Успокою людей в этой части. Мало того, как мы обсуждали, будут упорядочены блокпосты, потому что они, видимо, уже стали лишними и только мешают. В этом направлении будет упрощение и облегчение работы и жизнедеятельности", - сообщил П.Жебривский.

Как сообщал УНН, 30 апреля, формат АТО изменился на операцию Объединенных сил.

Напомним, командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев анонсировал уменьшение проверок на КПВВ.