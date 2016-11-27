Ж.Юнкер: вибори у Франції та Німеччині не загрожують існуванню ЄС

“Ви сказали, що вибори у Франції, Німеччині загрожують існуванню Європи. Це не так. На виборах у Франції і Німеччині перед виборцями не ставиться питання про існування Євросоюзу, як такого”, — відповів Ж.Юнкер на запитання про те, що загрожує майбутньому Євросоюзу.

Також він відзначив, що існує прірва між громадянами ЄС та діяльністю Євросоюзу.

“... Для Євросоюзу настав час скористатися останнім шансом захистити саму ідею Єдиної Європи, тому що прірва між європейськими громадянами і громадською та політичною діяльністю Євросоюзу збільшується з кожним днем, і я б хотів виправити це”, — зазначив голова Єврокомісії.