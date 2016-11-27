Ж.Юнкер: выборы во Франции и Германии не угрожают существованию ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Парламентские выборы во Франции и президентские в Германии не угрожают существованию Европейского Союза. Об этом в интервью euronews сообщил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает УНН.
"Вы сказали, что выборы во Франции, Германии угрожают существованию Европы. Это не так. На выборах во Франции и Германии перед избирателями не ставится вопрос о существовании Евросоюза, как такового", - сказал Ж.Юнкер на вопрос о том, что угрожает будущему Евросоюза.
Также он отметил, что существует пропасть между гражданами ЕС и деятельностью Евросоюза.
"... Для Евросоюза настало время воспользоваться последним шансом защитить саму идею единой Европы, потому что пропасть между европейскими гражданами и общественной и политической деятельностью Евросоюза увеличивается с каждым днем, и я бы хотел исправить это", - отметил глава Еврокомиссии.