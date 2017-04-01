Ж.Моурінью виразив негативне ставлення до товариських матчів збірних
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Головний тренер “Манчестер Юнайтед” Жозе Моурінью піддав критиці практику проведення товариських матчів між національними збірними, інформує УНН з посиланням на Sky Sports.
“Я категорично проти товариських поєдинків збірних. Думаю, ці ігри мають сенс тільки перед стартом турніру. Наприклад, за пару тижнів до старту чемпіонату Європи або світу, але влаштовувати товариські матчі посеред сезону не має ніякого сенсу,” — наголосив фахівець.
Також наставник відзначив, що відразу два центральних захисники “Манчестер Юнайтед” Філ Джонс і Кріс Смоллінг повернулися травмованими з розташування збірної Англії.
Зауважимо, що сьогодні на “Манчестер Юнайтед” очікує зустріч Прем’єр-ліги із “Вест Бромвічем”.
Як повідомляв УНН, португальський тренер не був би проти попрацювати на чолі збірної Бразилії.