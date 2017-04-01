Ж.Моуринью выразил негативное отношение к товарищеским матчам сборных

"Я категорически против товарищеских поединков сборных. Думаю, эти игры имеют смысл только перед стартом турнира. Например, за пару недель до старта чемпионата Европы или мира, но устраивать товарищеские матчи посреди сезона не имеет никакого смысла ", - отметил специалист.

Также наставник отметил, что сразу два центральных защитника "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс и Крис Смоллинг вернулись травмированными из расположения сборной Англии.

Заметим, что сегодня на "Манчестер Юнайтед" ожидает встреча Премьер-лиги с "Вест Бромвичем".

Как сообщал УНН, португальский тренер не был бы против поработать во главе сборной Бразилии.