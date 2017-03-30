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Ж.Моурінью: тренувати збірну Бразилії було б захопливо

Ж.Моурінью: тренувати збірну Бразилії було б захопливо

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Головний тренер англійського "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью поділився думками з приводу можливої роботи на посту тренера збірної Бразилії, передає УНН з посиланням на ESPN.com.br.

"Думаю, що після "Манчестер Юнайтед" мені потрібна буде більш проста робота. Тренувати збірну Бразилії - складно. Звичайно ж, це було б захоплююче. Будь-який тренер хоче працювати з кращими клубами і кращими гравцями", - наголосив португальський фахівець.

Також наставник відзначив талант будь-якого покоління футболістів "селесао": "збірна Бразилії - вічний лідер, команда, повна талантів, незалежно від покоління. Таланти з'являються завжди. Але це було б дуже непросто. У будь-якому бразильці живе тренер, кожен журналіст тут вважає себе кращим тренером, ніж ти. Це складна країна для роботи, але в ній є пристрасть".

Як повідомляв УНН, за даними французького видання France Football Ж.Моурінью очолив рейтинг найбільш високооплачуваних тренерів світу.

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