Ж.Моурінью: тренувати збірну Бразилії було б захопливо
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Головний тренер англійського "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью поділився думками з приводу можливої роботи на посту тренера збірної Бразилії, передає УНН з посиланням на ESPN.com.br.
"Думаю, що після "Манчестер Юнайтед" мені потрібна буде більш проста робота. Тренувати збірну Бразилії - складно. Звичайно ж, це було б захоплююче. Будь-який тренер хоче працювати з кращими клубами і кращими гравцями", - наголосив португальський фахівець.
Також наставник відзначив талант будь-якого покоління футболістів "селесао": "збірна Бразилії - вічний лідер, команда, повна талантів, незалежно від покоління. Таланти з'являються завжди. Але це було б дуже непросто. У будь-якому бразильці живе тренер, кожен журналіст тут вважає себе кращим тренером, ніж ти. Це складна країна для роботи, але в ній є пристрасть".
Як повідомляв УНН, за даними французького видання France Football Ж.Моурінью очолив рейтинг найбільш високооплачуваних тренерів світу.