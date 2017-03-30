Ж.Моуринью: тренировать сборную Бразилии было бы увлекательно

"Думаю, что после "Манчестер Юнайтед" мне нужна будет более простая работа. Тренировать сборную Бразилии - сложно. Конечно же, это было бы увлекательно. Любой тренер хочет работать с лучшими клубами и лучшими игроками", - отметил португальский специалист.

Также наставник отметил талант любого поколения футболистов "селесао": "сборная Бразилии - вечный лидер, команда, полная талантов, независимо от поколения. Таланты появляются всегда. Но это было бы очень непросто. В любом бразильце живет тренер, каждый журналист здесь считает себя лучшим тренером, чем ты. Это сложная страна для работы, но в ней есть страсть".

Как сообщал УНН, по данным французского издания France Football Ж.Моуринью возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров мира.