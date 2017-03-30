Ж.Моуринью: тренировать сборную Бразилии было бы увлекательно
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мыслями по поводу возможной работы на посту тренера сборной Бразилии, передает УНН со ссылкой на ESPN.com.br.
"Думаю, что после "Манчестер Юнайтед" мне нужна будет более простая работа. Тренировать сборную Бразилии - сложно. Конечно же, это было бы увлекательно. Любой тренер хочет работать с лучшими клубами и лучшими игроками", - отметил португальский специалист.
Также наставник отметил талант любого поколения футболистов "селесао": "сборная Бразилии - вечный лидер, команда, полная талантов, независимо от поколения. Таланты появляются всегда. Но это было бы очень непросто. В любом бразильце живет тренер, каждый журналист здесь считает себя лучшим тренером, чем ты. Это сложная страна для работы, но в ней есть страсть".
Как сообщал УНН, по данным французского издания France Football Ж.Моуринью возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров мира.