Ж.-К.Юнкер розповів, за яких умов переговори з Туреччиною щодо вступу в ЄС будуть розірвані
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що у разі рішення про відновлення Туреччиною смертної кари Європейський союз розірве з нею переговори щодо вступу в ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням не Daily News.
“Якщо Туреччина знову запровадить смертну кару, це буде рівнозначно розриву перемовин (щодо вступу в ЄС — ред.)”, — наголосив Ж.-К.Юнкер.
Так він прокоментував заяву президента Туреччини Раджепа Таїпа Ердогана щодо голосування 16 квітня за відновлення у країні смертної кари.
Нагадаємо, турецький уряд викликав посла Німеччини в Міністерство закордонних справ.