Ж.-К.Юнкер рассказал, при каких условиях переговоры с Турцией о вступлении в ЕС будут разорваны

"Если Турция снова введет смертную казнь, это будет равнозначно разрыву переговоров (о вступлении в ЕС - ред.)", - отметил Ж.-К.Юнкер.

Так он прокомментировал заявление президента Турции Раджеп Тайипа Эрдогана о голосовании 16 апреля по восстановлению в стране смертной казни.

Напомним, турецкое правительство вызвало посла Германии в Министерство иностранных дел.