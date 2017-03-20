Ж.-К.Юнкер рассказал, при каких условиях переговоры с Турцией о вступлении в ЕС будут разорваны
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в случае решения о восстановлении Турцией смертной казни Европейский союз разорвет с ней переговоры о вступлении в ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Daily News.
"Если Турция снова введет смертную казнь, это будет равнозначно разрыву переговоров (о вступлении в ЕС - ред.)", - отметил Ж.-К.Юнкер.
Так он прокомментировал заявление президента Турции Раджеп Тайипа Эрдогана о голосовании 16 апреля по восстановлению в стране смертной казни.
Напомним, турецкое правительство вызвало посла Германии в Министерство иностранных дел.