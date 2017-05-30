Ж.-К.Юнкер подякував уряду Нідерландів за підтримку Угоди про асоціацію ЄС-Україна
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент Європейської Комісії Жан-Клода Юнкер подякував уряду Нідерландів та керівництву інших сторін за їхні зусилля задля позитивного завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Звернення президента ЄС розміщено на сторінці у Facebook представництва ЄС в Україні, передає УНН.
“Сьогоднішнє голосування в Сенаті Нідерландів — це важливий сигнал від Нідерландів та всього Європейського Союзу до наших українських друзів: місце України — в Європі. Майбутнє України — з Європою. Я хотів би висловити вдячність уряду Нідерландів та керівництву інших сторін за їхні зусилля задля позитивного завершення цього процесу,” — зазначив Ж.-К.Юнкер.
Як повідомляв УНН, сенат Нідерландів підтримав Угоду про асоціацію між ЄС та Україною.