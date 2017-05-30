Ж.-К.Юнкер поблагодарил правительство Нидерландов за поддержку Соглашения об ассоциации ЕС-Украина
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент Европейской Комиссии Жан-Клода Юнкер поблагодарил правительство Нидерландов и руководству других сторон за их усилия для положительного завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Обращение президента ЕС размещен на странице в Facebook представительства ЕС в Украине, передает УНН.
"Сегодняшнее голосование в Сенате Нидерландов - это важный сигнал от Нидерландов и всего Европейского Союза к нашим украинским друзьям: место Украины - в Европе. Будущее Украины - с Европой. Я хотел бы выразить благодарность правительству Нидерландов и руководству других сторон за их усилия для положительного завершения этого процесса ", - отметил Ж.-К.Юнкер.
Как сообщал УНН, сенат Нидерландов поддержал Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной.