"Зерновий коридор": з портів Одещини вийшло ще чотири судна
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. З портів Одеської області вийшло ще чотири судна з українським зерном. Про це у Twitter повідомило Міноборони Туреччини, інформує УНН.
Цитата
"У межах відвантаження зерна всього вийшло 4 судна: 2 з українського порту Чорноморськ, 1 з Одеси і 1 з Південного", – ідеться у повідомленні.
Додамо
Сьогодні перевірять одне судно з України та п'ять суден, які прямуватимуть в українські порти.
Нагадаємо
У межах “зернового коридору” з українських портів за 20 днів вийшло 27 суден, на борту яких загалом 670 тисяч тонн агропродукції.