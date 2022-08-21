"Зерновой коридор": из портов Одесской области вышли еще четыре судна
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Из портов Одесской области вышли еще четыре судна с украинским зерном. Об этом в Twitter сообщило Минобороны Турции, информирует УНН.
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"В рамках отгрузки зерна всего вышло 4 судна: 2 из украинского порта Черноморск, 1 из Одессы и 1 из Южного", – говорится в сообщении.
Добавим
Сегодня проверят одно судно из Украины и пять судов, которые будут направляться в украинские порты.
Напомним
В рамках “зернового коридора” из украинских портов за 20 дней вышло 27 судов, на борту которых в целом 670 тысяч тонн агропродукции.