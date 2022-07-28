"Зерновий коридор": ВМС України готові до супроводу суден

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«Стосовно провокацій, які можуть бути в Одеському регіоні. Ми спільно з іншими силовими структурами сектору безпеки і оборони відстежуємо ситуацію. Є, на погляд наших фахівців, деякий перелік розвитку подій на тому напрямку. Вжиті відповідні заходи зараз й будуть вживатися й надалі. Стосовно супроводу транспорту з зерном. ЗСУ, безпосередньо Військово-морські сили, готові до виконання даних заходів, але це все буде відбуватися також відповідно з розвитком подій», - розповів Громов.

За його словами, в Генеральному штабі створена координаційна група, яка безпосередньо опікується цим питанням.

Доповнення

Україна, Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Южний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.

Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.

Reuters із посиланням на турецького високопосадовця повідомляло, що перший корабель з українським зерном може залишити чорноморський порт вже цього тижня.

Офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що угода щодо експорту зерна може призвести до поновлення переговорів про припинення вогню між росією та Україною.