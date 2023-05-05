Зернова угода: чи зможе Україна відстояти свою позицію на сьогоднішніх переговорах в Анкарі?

КИЇВ. 5 травня. УНН. Переговори мали відбутися ще 3 травня, але їх з невідомих причин перенесли. Першим дату «5 травня» озвучив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар. Однак, ні Україна, ні росія цю інформацію не підтвердили.

Фактичну домовленість про переговори вчора підтвердив представник президента Туреччини Ібрагім Калін. За його словами, якщо сторони не дійдуть згоди, то зернова угода опиниться під загрозою припинення.

«Якщо зустріч не внесе позитивного внеску, відвантаження зерна можуть припинитися 18 травня. За відсутності позитивного рішення можуть виникнути серйозні проблеми зі світовими поставками продовольства» - зазначив прессекретар президента Туреччини, повідомляє CNN Turk.

РосЗМІ з посиланнями на джерела стверджують, що делегації Туреччини, України та росії в рамках переговорів щодо зернової угоди обговорять транспортування російського аміаку через українські порти. Саме питання поставок міндобрив є ключовим для рф в рамках зернової угоди.

Хто саме, буде представляти Україну у цих переговорах, наразі, невідомо.

Строк дії угоди

Проблема терміну дії «зернової угоди» обговорюється у відкритому форматі вже кілька тижнів. Ще 18 березня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що дію угоди пролонговано на 120 днів. Водночас російська сторона наполягає на тому, що строк дії домовленостей був продовжений всього на 60 днів, тобто термін дії угоди спливає 18 травня. Ні Україна, ні ООН, ні представники ЄС не погоджуються з такою позицією. Президент України Володимир Зеленський своєю чергою зауважив, що не бачить зацікавленості з боку рф у продовженні угоди та наголосив, що є чіткі домовленості з ООН та президентом Туреччини, що до переговорів і саме вони мають вплинути на росію.

Також нещодавно міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський висловився щодо тиску з боку росії та, водночас, не виключив можливість переговорів.

«Це чисто тероризм, тільки з іншим зв’язаний. Так, це голосно звучить, але я в це дійсно вірю і вважаю, що це правильно. Будь-які інші переговори, якщо вони будуть відбуватися або плануватися, будуть відбуватися в наших інтересах і з урахуванням наших інтересів», - підкреслив міністр.

Росія вже неодноразово погрожувала вийти з «зернової угоди» надто, якщо західні країни посилюватимуть санкційний тиск. Та навіть за наявності чинних домовленостей, українська сторона стикається з відвертим саботажем взятих росіянами на себе зобов’язань. Зокрема, голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук заявляв, що у Босфорській протоці знаходиться ціла низка суден, які не можуть пройти перевірку через “саботування Росією “зернової ініціативи”.

“Нам відомо, що Росія відверто саботує дію “зернової угоди”. ООН, Туреччина та Україна співпрацюють з метою повноцінного поновлення “чорноморської ініціативи”. Станом на 1 травня, не зафіксовано жодного руху. Зараз у Босфорській протоці утворилася ціла черга із суден, які не можуть пройти перевірку”, – пояснив Братчук.

Напрями та обсяги експорту зерна

В рамках дії зернового коридору експорт відбувається з трьох ключових українських портів на Чорному морі – Одеси, Чорноморська та Південного. Основними напрямами за обсягом продукції є Китай, Іспанія, Туреччина, Італія, та Нідерланди. Також значні обсяги української агропродукції відправляються в країни Африки.

Та останніми тижнями обсяги експорту знижуються - через саботаж росіян. Так, Український клуб аграрного бізнесу у своєму у своєму звіті зазначили, що упродовж 39 тижня роботи «зернового коридору», з 24 по 30 квітня 2023 року, через морські порти Одеської області було експортовано 450,3 тис. т агропромислової продукції, що на 31% менше, ніж за попередній тиждень. Всього з початку роботи «зернового коридору» з 1 серпня 2022 року по 30 квітня 2023 року Україна експортувала 29,3 млн т продукції АПК.

Однак, в експертів є побоювання, що навіть у випадку продовження дії зернового коридору у разі збереження наявних на сьогодні темпів відвантаження та постачання продукції, українські аграрії не зможуть експортувати необхідний обсяг зернових аби звільнити сховища під новий врожай.