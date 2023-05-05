Зерновая сделка: сможет ли Украина отстоять свою позицию на сегодняшних переговорах в Анкаре?

КИЕВ. 5 мая. УНН. Переговоры должны были состояться еще 3 мая, но их по неизвестным причинам перенесли. Первым дату «5 мая» озвучил министр обороны Турции Хулуси Акар. Однако, ни Украина, ни россия эту информацию не подтвердили.

Фактическую договоренность о переговорах вчера подтвердил представитель президента Турции Ибрагим Калин. По его словам, если стороны не придут к согласию, то зерновая сделка окажется под угрозой приостановки.

«Если встреча не внесет положительного вклада, отгрузки зерна могут прекратиться 18 мая. При отсутствии положительного решения могут возникнуть серьезные проблемы с мировыми поставками продовольствия» - отметил пресс-секретарь президента Турции, сообщает CNN Turk.

РосСМИ со ссылками на источники утверждают, что делегации Турции, Украины и россии в рамках переговоров по зерновой сделке обсудят транспортировку российского аммиака через украинские порты. Именно вопрос поставок минудобрений является ключевым для рф в рамках зерновой сделки.

Кто именно будет представлять Украину на этих переговорах - пока неизвестно.

Срок действия соглашения

Проблема срока действия «зернового соглашения» обсуждается в открытом формате уже несколько недель. Еще 18 марта министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что действие соглашения пролонгировано на 120 дней. В то же время, российская сторона настаивает на том, что срок действия договоренностей был продлен всего на 60 дней, то есть срок действия соглашения истекает 18 мая. Ни Украина, ни ООН, ни представители ЕС не согласны с такой позицией. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь отметил, что не видит заинтересованности со стороны рф в продлении соглашения и отметил, что есть четкие договоренности с ООН и президентом Турции касательно переговоров и именно они должны повлиять на россию.

Также недавно министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский высказался о давлении со стороны россии и одновременно не исключил возможность переговоров.

«Это чисто терроризм, только с другим связан. Да, это громко звучит, но я в это действительно верю и считаю, что это правильно. Любые другие переговоры, если они будут происходить или планироваться, будут происходить в наших интересах и с учетом наших интересов», - подчеркнул министр.

Россия уже неоднократно угрожала выйти из «зернового соглашения» особенно, если западные страны будут усиливать санкционное давление. Но даже при наличии действующих договоренностей, украинская сторона сталкивается с откровенным саботажем взятых россиянами на себя обязательств. В частности, председатель общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук заявлял, что в Босфорском проливе находится целый ряд судов, которые не могут пройти проверку из-за “саботажа россией “зерновой инициативы”.

“Нам известно, что россия откровенно саботирует действие “зернового соглашения”. ООН, Турция и Украина сотрудничают с целью полноценного возобновления “черноморской инициативы”. По состоянию на 1 мая, не зафиксировано ни одного движения. Сейчас в Босфорском проливе образовалась целая очередь из судов, которые не могут пройти проверку”, – пояснил Братчук.

Направления и объемы экспорта зерна

В рамках действия зернового коридора экспорт происходит из трех ключевых украинских портов на Черном море – Одессы, Черноморска и Южного. Основными направлениями по объему продукции являются Китай, Испания, Турция, Италия, и Нидерланды. Также значительные объемы украинской агропродукции отправляются в страны Африки.

Но в последние недели объемы экспорта снижаются - из-за саботажа россиян. Так, Украинский клуб аграрного бизнеса в своем отчете отметил, что в течение 39 недели работы «зернового коридора», с 24 по 30 апреля 2023 года, через морские порты Одесской области было экспортировано 450,3 тыс. т агропромышленной продукции, что на 31% меньше, чем за предыдущую неделю. Всего с начала работы «зернового коридора» с 1 августа 2022 года по 30 апреля 2023 года Украина экспортировала 29,3 млн т продукции АПК.

Однако, у экспертов есть опасения, что даже в случае продолжения действия зернового коридора при сохранении имеющихся на сегодня темпов отгрузки и поставки продукции, украинские аграрии не смогут экспортировать необходимый объем зерновых, чтобы освободить хранилища под новый урожай.