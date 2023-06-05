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Зернова ініціатива: росія відновила реєстрацію вхідного флоту з порушенням алгоритму

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Російська сторона 4 червня зареєструвала 2 вхідних судна, які були заявлені до участі в Зерновій ініціативі в той же день, інформує УНН посилаючись на інформацію Міністерства відновлення України.

Зернова ініціатива: росія відновила реєстрацію вхідного флоту з порушенням алгоритму

Цитата

"Це суперечить прийнятим правилам інспектування суден, які передбачають, що першочергово перевірку проходять ті, які найдовше знаходяться в очікуванні. Таким чином, росіяни проігнорували необхідність інспектування 56 суден, що вже тривалий час (деякі понад 3 місяці) очікують у територіальних водах Туреччини на вхід в українські порти", - повідомило міністерство.

Раніше в понеділок російське інформаційне агентство ТАРС повідомило, що перевірки суден відновилися.

Доповнення

Раніше представник ООН Стефан Дюжаррик висловив серйозне занепокоєння тим, що у травні з українських портів вийшло всього 33 кораблі, що вдвічі менше, ніж у квітні, а експорт зерна та інших продуктів харчування минулого місяця становив лише 1,3 млн метричних тонн, що менше половини обсягу попереднього місяця.

Він зазначив, що росія поінформувала центр у Стамбулі, який координує прибуття, відхід та огляд судів, які беруть участь у Чорноморській зерновій ініціативі, "про своє рішення обмежити реєстрацію в порту Південний, доки аміак не експортується".

Аміак є ключовим компонентом добрив, і москва хоче, щоб Україна відкрила трубопровід із російського міста Тольятті до українського порту Одеса, який вона використала до війни для доставки аміаку своїм клієнтам по всьому світу.

Президент України Володимир Зеленський у середу написав у Твіттері, що порт Південний заблокований і понад 1,5 млн тонн сільськогосподарської продукції очікують на відправку як мінімум у 10 країн, включаючи Туреччину, Китай, Єгипет і Бангладеш.

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