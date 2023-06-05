Зерновая инициатива: россия возобновила регистрацию входящего флота с нарушением алгоритма
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Российская сторона 4 июня зарегистрировала 2 входящих судна, которые были заявлены к участию в Зерновой инициативе в тот же день, информирует УНН ссылаясь на информацию Министерства восстановления Украины.
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"Это противоречит принятым правилам инспектирования судов, которые предусматривают, что в первую очередь проверку проходят те, которые дольше всего находятся в ожидании. Таким образом, россияне проигнорировали необходимость инспектирования 56 судов, которые уже длительное время (некоторые более 3 месяцев) ожидают в территориальных водах Турции на вход в украинские порты", - сообщило министерство.
Ранее в понедельник российское информационное агентство ТАСС сообщило, что проверки судов возобновились.
Дополнение
Ранее представитель ООН Стефан Дюжаррик выразил серьезную обеспокоенность тем, что в мае из украинских портов вышло всего 33 корабля, что вдвое меньше, чем в апреле, а экспорт зерна и других продуктов питания в прошлом месяце составил лишь 1,3 млн метрических тонн, что меньше половины объема предыдущего месяца.
Он отметил, что россия проинформировала центр в Стамбуле, который координирует прибытие, отход и осмотр судов, участвующих в Черноморской зерновой инициативе, "о своем решении ограничить регистрацию в порту Южный, пока аммиак не экспортируется".
Аммиак является ключевым компонентом удобрений, и москва хочет, чтобы Украина открыла трубопровод из российского города Тольятти в украинский порт Одесса, который она использовала до войны для доставки аммиака своим клиентам по всему миру.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду написал в Твиттере, что порт Южный заблокирован и более 1,5 млн тонн сельскохозяйственной продукции ожидают отправки как минимум в 10 стран, включая Турцию, Китай, Египет и Бангладеш.