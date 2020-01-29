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Зеркаль стала радником Коболєва у Нафтогазі

Київ • УНН

 • 14907 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Колишня заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль стала радником голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.

Зеркаль стала радником Коболєва у Нафтогазі

“Олена Зеркаль призначена радником голови правління НАК “Нафтогаз України”. До цього вона працювала в Міністерстві закордонних справ України, де відповідала за європейську інтеграцію, представляла Україну в міжнародних судах у справах проти Росії та брала участь в тристоронніх переговорах про “зимові пакети” поставок російського газу до України в 2014-2016 роках", - вказали у НАК.

У Нафтогазі до сфери її діяльності, як вказано, входитимуть міжнародні відносини, а також підтримка позиції компанії у міжнародних судових і арбітражних процесах, зокрема, щодо захоплених Росією активів групи Нафтогаз в АР Крим.

Зокрема повідомляється, що протягом двох років Зеркаль була залучена до роботи української команди у переговорах про продовження транзиту російського газу до Європи після 2019 року. На посаді заступника міністра закордонних справ України Олена Зеркаль також була залучена до роз’яснення ризиків та протидії будівництву газопроводу "Північний потік - 2".

Додамо, про звільнення Зеркаль з посади у МЗС стало відомо на початку грудня минулого року.

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