Зеркаль стала советником Коболева в Нафтогазе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Бывшая заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль стала советником главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.
"Елена Зеркаль назначена советником главы правления НАК "Нафтогаз Украины". До этого она работала в Министерстве иностранных дел Украины, где отвечала за европейскую интеграцию, представляла Украину в международных судах по делам против России и участвовала в трехсторонних переговорах о "зимних пакетах" поставок российского газа в Украину в 2014-2016 годах", - указали в НАК.
В Нафтогазе к сфере ее деятельности, как указано, будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, захваченных Россией активов группы Нафтогаз в АР Крым.
В частности сообщается, что в течение двух лет Зеркаль была привлечена к работе украинской команды в переговорах о продлении транзита российского газа в Европу после 2019 года. В должности заместителя министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль также была вовлечена в разъяснение рисков и противодействие строительству газопровода "Северный поток - 2".
Добавим, об увольнении Зеркаль с должности в МИД стало известно в начале декабря прошлого года.