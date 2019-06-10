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Зеркаль розповіла про затягування розгляду "великої справи України проти Росії"

Зеркаль розповіла про затягування розгляду "великої справи України проти Росії"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Російська сторона розглядом спору щодо юрисдикції Арбітражного трибуналу в Гаазі затягує судовий процес. Про це повідомила агент України на слуханнях, заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль журналістам після слухань, передає УНН.

"Сьогодні ми розпочали розгляд справи в арбітражному трибуналі, який стосується так званої "великої справи України проти Росії" щодо суверенної держави в Чорному і Азовському морі та в Керченській протоці. Слухання, які відбуваються сьогодні – це слухання з юрисдикційних питань, тобто щодо того, чи має цей трибунал юрисдикцію тобто право розглядати справу, яку порушила Україна проти РФ. РФ таким чином також затягує процес, не даючи нам і Трибуналу перейти до справи по суті", - сказала Зеркаль.

З її слів, вже більше року тому Україна представила свій меморандум , в якому виклали всі порушення РФ, які українська сторона бачить в Чорному, Азовському морі, в Керченській протоці. В листопаді Україна повідомила про погіршення спору у зв’язку з зупиненням навігації в Керченській протоці, інцидентом , який відбувся з нашими моряками і військовими кораблями.

"Після того ми сьогодні знову чуємо про те, що насправді ця справа з огляду на позицію РФ не про море а про Крим, що не відповідає дійсності, оскільки ми говоримо, що наша справа – про застосування і інтерпретацію саме морської конвенції, у нас немає питання щодо приналежності Криму, тому що Крим – це частина України", - заявила агент України.

Вона підкреслила також, що українські дипломати перед трибуналом не ставлять питання, який статус мають Азовське море чи Керченська протока, оскільки їм це також зрозуміло.

"Росія вже представила свої зауваження щодо того, що вони вважають, що Крим "змінив приналежність" у 2014 році після того, як був проведений так званий референдум, який вони вважають достатньою підставою для набуття незалежності Криму від України і після того, як вони прийняли Крим до свого складу. Крім того, були представлені вже заперечення щодо того, що вся активність в Чорному і Азовському морях є військовою активністю с точки зору РФ, тому вона не підпадає під дію цієї конвенції", - додала вона.

Нагадаємо, сьогодні трибунал у Гаазі розпочав слухання у справі України проти РФ щодо морського права.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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