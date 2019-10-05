Зенітні ракетні війська розпочали навчання зі стрільбами
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У підрозділах зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України розпочалися підсумкові тактичні навчання з бойовою стрільбою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані командування ПС ЗСУ у Facebook.
"Перевірять вишкіл розрахунків під час бойових пусків зенітних керованих ракет по повітряних цілях, майстерність володіння тактичними прийомами впродовж ведення протиповітряного бою, мобільність та злагодженість дій особового складу", - повідомили у ПС ЗСУ.
Головною особливістю цьогорічних навчань є те, що підрозділи застосовуватимуть сучасний автоматизований мобільний командний пункт "Ореанда", повідомив начальник зенітних ракетних військ командування ПС ЗСУ генерал-майор Юрій Ставський.
"Це перше застосування "Ореанди" зенітним ракетним полком в умовах, максимально наближених до бойових, після надходження його на озброєння. До цього "Ореанда" пройшла успішні заводські випробування та показала свою ефективність на подібних навчаннях минулих років", - додав він.
Цьогорічні підсумкові навчання проводяться у чотири етапи. Перший розпочався 3 жовтня із повітряного командування "Центр". 4 жовтня до навчань підключилось ПвК "Схід". Підрозділи відпрацьовують прикриття важливих державних об’єктів у районах постійної дислокації.
Під час другого етапу основним завданням буде переміщення у визначений район. Дивізіони "Буків" і "трьохсоток" висунуться до району виконання навчально-бойових завдань раптово, зі штатним озброєнням та військовою технікою, де відпрацюють практичні навички.
На третьому етапі підрозділи ППО відпрацюють підготовку та ведення протиповітряного бою у новому районі, де відбуватимуться безпосередньо бойові стрільби. Заключний етап – оперативне залишення вогневих позицій і повернення в райони постійної дислокації.
У командуванні ПС ЗСУ зазначають, що цього року розмах навчань буде більшим, ніж минулого.
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