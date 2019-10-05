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Зенитные ракетные войска начали учения со стрельбами

Киев • УНН

 • 20763 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. В подразделениях зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины начались итоговые тактические учения с боевой стрельбой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные командования ВС ВСУ в Facebook.

Зенитные ракетные войска начали учения со стрельбами

"Проверят выучку расчетов во время боевых пусков зенитных управляемых ракет по воздушным целям, мастерство владения тактическими приемами в ходе ведения противовоздушной боя, мобильность и слаженность действий личного состава", - сообщили в ВС ВСУ.

Главной особенностью нынешних учений является то, что подразделения будут применять современный автоматизированный мобильный командный пункт "Ореанда", сообщил начальник зенитных ракетных войск командования ВС ВСУ генерал-майор Юрий Ставский.

"Это первое применение "Ореанды" зенитным ракетным полком в условиях, максимально приближенных к боевым, после поступления его на вооружение. До этого "Ореанда" прошла успешные заводские испытания и показала свою эффективность на подобных учениях прошлых лет", - добавил он.

Нынешние итоговые учения проводятся в четыре этапа. Первый начался 3 октября с воздушного командования "Центр". 4 октября к учениям подключилось ВК "Восток". Подразделения отрабатывают прикрытие важных государственных объектов в районах постоянной дислокации.

Во время второго этапа основной задачей будет перемещение в определенный район. Дивизион "Буков" и "трехсоток" выдвинутся в район выполнения учебно-боевых задач внезапно, со штатным вооружением и военной техникой, где отработают практические навыки.

На третьем этапе подразделения ПВО отработают подготовку и ведение противовоздушной боя в новом районе, где будут проходить непосредственно боевые стрельбы. Заключительный этап - оперативное оставление огневых позиций и возвращение в районы постоянной дислокации.

В командовании ВС ВСУ отмечают, что в этом году размах учений будет больше, чем в прошлом.

Напомним, военные аэродромы в Украине адаптируют к стандартам НАТО.

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