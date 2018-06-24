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Землетрус в Японії: майже 7 тис. житлових будинків зруйновані

Землетрус в Японії: майже 7 тис. житлових будинків зруйновані

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Майже 7 тис. житлових будинків та господарських споруд пошкоджено в японській префектурі Осака на південному заході острова Хонсю в результаті землетрусу там 18 червня землетрусу магнітудою 6,1. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.

У зоні лиха також досі відключені від системи подачі газу у понад 8,5 тис. квартир і приватних будинків. Повністю газопостачання передбачається відновити 25 червня.

Як повідомляв УНН, кількість постраждалих в результаті землетрусу магнітудою 6,1 в Японії зросла до 395 осіб, також загинули п'ятеро людей. Зараз більше тисячі чоловік знаходяться в евакуаційних центрах.

Нагадаємо, в результаті потужного землетрусу магнітудою 6,1, що стався в японській префектурі Осака, загинули три людини, ще 37 осіб отримали поранення. Рух швидкісних і звичайних поїздів на південному заході Японії практично повністю зупинено, а також порушило авіасполучення на південному заході країни.

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