Землетрус в Румунії не вплинув на роботу Южно-Української АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Землетрус, що стався о 1 годині 20 хв. 28 грудня в Румунії, який відчули декілька регіонів України, на роботу енергоблоків Южно-Української АЕС не вплинув. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.
За інформацією старшого начальника зміни ЮУАЕС Андрія Паляцького, землетрус, зафіксований в сейсмічно активній румунській зоні Вранча магнітудою 5,6 бала, на роботу атомної станції не вплинув.
“Порушень експлуатаційних меж і умов на енергоблоках ЮУАЕС у результаті землетрусу не було. Обладнання працює в штатному режимі. Радіаційний фон на проммайданчику та в санітарно-захисній зоні не змінився і відповідає показникам природних фонових значень, заміряних до пуску станції”, — сказано у повідомленні.
Устаткування системи сейсмометричного контролю атомної станції зафіксувало незначні коливання земної кори, що знаходилися набагато нижче уставок спрацьовування аварійного захисту реакторної установки.
Згідно проекту, аварійний захист, що призводить до автоматичної зупинки реакторної установки, на енергоблоках ЮУАЕС спрацьовує в разі землетрусу магнітудою 6 балів.